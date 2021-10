Vitesse excessive: 2 ans de prison pour homicide involontaire

On est le 7 mai 2013 vers 12h30. Une jeune mère de famille, 27 ans, va à Rouen rendre visite à sa fille de 3 ans qui est hospitalisée.

Elle conduit sa Ford Focus, son ami est assis à côté d'elle, et un couple de copains est sur la banquette arrière.

Arrivés à Neauphe sous Essai, sur la départementale 438, près de Sées, c'est le drame : la voiture fait plusieurs tonneaux, percute une haie et un poteau électrique. A l'arrière de la Ford, les pompiers n'arriveront pas à ranimer le jeune homme originaire de la Manche. Selon la conductrice, c'est de la terre sur la route qui lui aurait fait perdre le contrôle. Mais le PV des gendarmes ne signale pas de terre.

En revanche, une automobiliste témoigne avoir été dépassée à très grande vitesse quelques instants avant le drame. A la barre, la passagère arrière de la Ford parle de 160km/h.

Une vitesse niée devant le tribunal, malgré l'évidence, par la conductrice responsable de l'accident; "ça me suit et ça me suivra toute ma vie", a-t-elle tout de même admis.

La conductrice a été condamné à 6 mois de prison ferme.