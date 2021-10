Doha (AFP). Hand: la France face à l'Algérie, pour retrouver des automatismes

La France compte sur le match contre l'Algérie pour retrouver de la fluidité dans son jeu et économiser ses joueurs majeurs, lors de la quatrième journée du Mondial-2015 messieurs de handball jeudi (19h00) à Doha. Pour l'une des rares fois depuis leur arrivée dans la capitale qatarie, les Bleus ont quitté leur hôtel mercredi, pour assister à une réception à l'ambassade française, en compagnie de quelques dizaines de supporteurs. Cette petite escapade a coupé la monotonie de la compétition pour des joueurs qui commencent à ressentir les premiers effets de la fatigue, mentale plus encore que physique, après trois matches. De même, la rencontre face à l'Algérie arrive à point nommé pour redonner de l'élan aux Bleus, qui ont connu leur premier coup d'arrêt avec le nul concédé mardi contre l'Islande (26-26). L'Algérie, championne d'Afrique, a beaucoup souffert depuis le début de la compétition, s'inclinant par 10 buts de moyenne sur ses trois matches, et n'apparaît pas en mesure de gêner des Français qui vont vouloir se montrer sérieux. "On a besoin de retrouver de la confiance, de se faire du bien, donc ce ne sera pas le match de l'équipe réserve, prévient le sélectionneur Claude Onesta. Ca va être un match où on va retrouver tous ensemble une forme d'efficacité et d'engagement". Pour la première fois du Mondial, il devrait disposer de tout son effectif. Comme Daniel Narcisse, entré en jeu contre l'Islande, Mathieu Grébille fera ses premiers pas dans le tournoi, après avoir été cloué au lit pendant deux jours par un début de grippe. Si tout se passe comme prévu, cette rencontre devrait permettre de reposer un peu des joueurs déjà très utilisés, comme Nikola Karabatic, en prévision de la "finale" du groupe C samedi contre la Suède. - 'Aucune inquiétude sur l'environnement' - "Ce serait le but, mais il faut bien jouer d'abord et se mettre à l'abri. Ce n'est pas une mauvaise équipe", souligne le demi-centre du FC Barcelone. Si sur le terrain la France paraît à l'abri de toute mauvaise surprise, une attention particulière sera accordée à ce qui se passe en tribunes. Dimanche, lors du match gagné contre l'Egypte (28-24), des supporteurs égyptiens avaient réussi à afficher pendant quelques minutes deux banderoles: "Je suis Mohamed" et "Nous sommes tous le prophète". La sécurité qatarie s'était empressée de les escamoter sans que le déroulement du match en soit aucunement affecté, ni même que les joueurs s'aperçoivent de cet incident. L'encadrement tricolore ne nourrit d'ailleurs pas d'inquiétude particulière pour cette rencontre. "Le terrain sportif est encore un endroit où les gens arrivent à s'affronter sans se préoccuper de problématiques religieuses ou politiques", estime Onesta. "Les joueurs algériens, on les connaît pour la plupart depuis quinze ou vingt ans, rappelle-t-il. Ils jouent dans les clubs avec nos joueurs, ce sont des copains. Les dirigeants algériens aussi sont des gens qu'on connaît depuis très longtemps. Donc, il n'y aura pas de problème entre nous". "Le terrain ne sera pas l'objet de ce type de combat ou de conflit, assure-t-il. Après, ce qui se passe ailleurs, on ne le maîtrise pas. Ou ce que veulent en faire certains, on ne le maîtrise pas non plus. Mais je n'ai aucune inquiétude sur l'environnement du match".

