La Havane (AFP). Cuba et Etats-Unis engagés dans des pourparlers historiques à La Havane

De hauts responsables cubains et américains sont réunis mercredi à La Havane pour la première fois depuis 35 ans afin d'engager un dialogue qui doit fixer les bases du rapprochement historique annoncé mi-décembre entre les deux pays. La première phase de ces discussions est consacrée mercredi à la révision des accords migratoires entre ces deux pays distants de moins de 200 km. Les débats à huis clos, ouverts vers 9H00 locales (14H00 GMT), sont menés par le sous-secrétaire d?État pour les Amériques Alex Lee, et côté cubain par la directrice des États-Unis au ministère des Affaires étrangères, Josefina Vidal. La sous-secrétaire d?État pour l'hémisphère occidental, Roberta Jacobson, ne participe pas à cette première journée de négociations, mais son arrivée prévue à la mi-journée marquera la première visite d'un responsable américain de ce niveau dans l'île depuis 1980. Jeudi, les débats seront centrés sur le rétablissement des relations diplomatiques rompues en 1961, dont la réouverture d'ambassades est le volet le plus attendu. "A Cuba, nous mettons un terme à une politique qui a dépassé sa date d'expiration. Quand ce que vous faites ne marche pas pendant 50 ans, il est temps d'essayer quelque chose de nouveau", a tenu à rappeler mardi soir le président américain dans son discours sur l'état de l'Union. Sur le volet migratoire, en vertu de ces accords signés en 1994, Washington s'engage à limiter les octrois de visas d'immigration et à renvoyer vers Cuba les migrants illégaux interceptés en mer. De son côté, La Havane est censée admettre les expulsés et lutter contre l'immigration illégale. - Migrations : pas d'accord immédiat attendu - Malgré plusieurs périodes de tensions, les deux parties ont globalement rempli leur part du contrat avant d'assouplir progressivement les conditions de voyage de part et d'autre du détroit de Floride. Les experts anticipent un allègement des restrictions migratoires dans les deux pays, mais un membre de la délégation américaine dépêchée à Cuba a indiqué à l'AFP qu'il ne fallait pas s'attendre à une annonce spectaculaire. "Cela entre dans le cadre de consultations en cours () Nous ne fondons pas beaucoup d'espoirs sur un accord aujourd'hui". ?Nous ne devons pas demander que tout soit résolu en une seule réunion", a confirmé un responsable de la chancellerie cubaine au quotidien officiel Granma. En toile de fond de ces débats migratoires plane l'ombre de la "loi d'ajustement", adoptée en 1966 par les Américains et qui offre des facilités d'installation aux émigrés cubains. Un texte vivement contesté par La Havane qui le voit comme un encouragement à tenter la périlleuse traversée du détroit de Floride. Officiellement, seul le Congrès est habilité à abroger cette loi, mais plusieurs experts assurent que la Maison Blanche a la possibilité de la vider de sa substance, nourrissant les craintes de nombreux Cubains. Les interceptions d'illégaux ont plus que doublé en décembre 2014 par rapport au même mois de l'année précédente, d'après des données des garde-côtes américains. Dans l'immédiat, "il n'y a aucun projet de modifier la politique américaine au sujet de la loi d'ajustement", a tranché en début de semaine un responsable du Département d'État. - Les droits de l'homme au menu ? - En revanche, le président Obama a déjà indiqué qu'il soumettrait bientôt aux parlementaires la levée de l'embargo commercial et financier imposé à l'île communiste depuis 1962, même si la majorité républicaine a annoncé son opposition au projet. Mardi soir, il a appelé à "tendre une main amicale au peuple cubain". Dans le même effort de réconciliation, il s'est engagé à étudier le retrait de Cuba de la liste américaine des pays soutenant le terrorisme, qui coupe Cuba de l'assistance des institutions financières internationales. La semaine dernière, Washington a aussi levé une série de restrictions commerciales et de voyages, et assoupli les transferts de fonds de migrants cubains.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire