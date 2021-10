La Havane (AFP). Cuba et Etats-Unis se félicitent de leurs premiers échanges

Responsables américains et cubains ont salué mercredi la qualité des premiers échanges de haut niveau tenus entre ces deux pays depuis 35 ans, à l'issue d'une réunion sur la question migratoire qui n'a débouché sur aucun accord significatif. A l'issue de ces entretiens, le sous-secrétaire d?Etat adjoint pour les Amériques, Alex Lee, a salué devant la presse des discussions "productives" menées, selon lui, dans un esprit de "collaboration". De son côté, la directrice des Etats-Unis au ministère des Affaires étrangères cubain, Josefina Vidal, a qualifié les débats de "constructifs", même il s'agissait surtout d'une prise de contact après l'annonce historique du rétablissement de leurs relations diplomatiques le 17 décembre dernier. En marge de la réunion, la sous-secrétaire d?État pour l'hémisphère occidental, Roberta Jacobson, a atterri à La Havane, devenant le premier responsable américain de ce niveau à fouler le sol de l'île communiste depuis 1980. A l'époque, le secrétaire d?État adjoint Peter Tarnoff, sous l'administration de Jimmy Carter, avait effectué trois voyages à Cuba et s'était entretenu avec Fidel Castro pour tenter de désamorcer plusieurs points de tensions. Mme Jacobson doit participer jeudi à des échanges portant sur le rétablissement des relations diplomatiques rompues en 1961, dont la réouverture d'ambassades est le volet le plus attendu. - Cuba veut une "relation normale" - La première phase des discussions, consacrée mercredi à la révision des accords migratoires signés en 1994, a surtout été l'occasion pour ces pays distants de moins de 200 km de réaffirmer leurs positions. La partie cubaine a rappelé son hostilité envers la "loi d'ajustement" américaine qui offre des avantages d'installation aux émigrés cubains, et la politique des "pieds secs, pieds mouillés", qui prévoit des facilités d'installation aux Etats-Unis pour les illégaux cubains qui touchent terre et le rapatriement des migrants interceptés en mer. Ces règles "portent atteinte à la lettre et l'esprit" des accords migratoires de 1994, a protesté Mme Vidal, assurant qu'elles "continuent de constituer le principal stimulus de l'immigration illégale, du trafic d'émigrants et des entrées irrégulières aux Etats-Unis via des pays tiers de citoyens cubains qui voyagent légalement" dans ces pays. En outre, a-t-elle assuré, "tous les migrants illégaux cubains interceptés en haute mer ne sont pas" renvoyés vers leur pays. "Cuba aspire à une relation normale avec les Etats-Unis, au sens large mais aussi sur les questions migratoires", a insisté Mme Vidal. Face à ces critiques, Alex Lee a poliment accusé une fin de non recevoir à la partie cubaine, tout en soulignant la portée historique de ces discussions. "Nous avons expliqué au gouvernement cubain que mon gouvernement est décidé à continuer à appliquer la loi d'ajustement sur Cuba, et de faire en sorte que () la politique +pieds secs-pieds mouillés+ reste en place", a-t-il soutenu. - "Engagement et dialogue" - Dans le même temps, M. Lee a tenu à souligner que ces discussions "reflètent l'accent mis sur l'engagement et le dialogue" entre les parties. "Nous avons hâte de continuer à progresser sur ces sujets", a-t-il conclu. Mardi soir, le président Barack Obama avait appelé à "tendre une main amicale au peuple cubain".

