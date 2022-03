Tendance Live, rencontre avec le duo pop folk Cats On Trees

Cats On Trees est le duo musical le plus en vogue du moment, un groupe que vous avez découvert sur Tendance Ouest. Né en 2007 a été révélé par des prestations scéniques et un premier EP repéré par la presse spécialisée. Épris de liberté ces félins-là ont pris leur temps. Le temps d’aller au fond des choses. Trois ans durant, Nina et Yohan ont laissé mûrir leur projet d’album, testant, gommant, recommençant, explorant.

Album sorti il y'a un peu plus d'un an, le succès est au rendez-vous ! Le duo toulousain revient en Normandie après leur passage au festival Beauregard et Papillons de Nuit, retrouvez Cats On Trees en concert ce samedi 24 janvier au Tendance Live au Parc Anova d'Alençon.

Tendance Ouest est allé à la rencontre de Yohan membre du Groupe Cats On Trees et nous confie l'importance du travail de la mélodie sur leur premier album.