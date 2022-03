Sanaa (AFP). Yémen: le directeur de cabinet du président enlevé

Des miliciens chiites ont confirmé samedi détenir le directeur de cabinet du président du Yémen, enlevé plus tôt dans la capitale Sanaa, après une première annonce dans ce sens faite par un haut responsable de la sécurité. Dans un communiqué, les miliciens chiites disent avoir enlevé Ahmed Awad ben Moubarak pour éviter "la rupture" de leur accord avec le président Abd Rabbo Mansour Hadi, conclu en septembre sous l'égide de l'ONU, sans donner plus de précisions. Le chef de la sécurité nationale, le général Mohammed al-Ahmadi, a lui indiqué que des négociations étaient en cours "pour obtenir la libération" de M. Moubarak Ces miliciens s'étaient opposés en octobre à la nomination d'Ahmed Awad ben Moubarak au poste de Premier ministre dans le cadre d'un plan de paix sous l'égide de l'ONU et, sous la pression, il avait rapidement démissionné. "Un groupe armé a établi un checkpoint à Hada", un quartier du sud de Sanaa, et a "capturé M. Moubarak et des personnes qui l'accompagnaient", a déclaré à l'AFP une responsable du secrétariat du Dialogue national sur la transition politique, organe dirigé par M. Moubarak. Ce dernier a été "conduit vers un lieu inconnu" selon la même source. Depuis la prise de la capitale il y a quatre mois, les miliciens chiites ont étendu leur influence par les armes dans l'ouest et le centre du pays, sans rencontrer de résistance de la part des forces gouvernementales. Ils se sont cependant heurtés à des tribus sunnites locales et aux combattants Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa), basée au Yémen, la branche du réseau considérée par les Etats-Unis comme la plus dangereuse. Aqpa avait profité de l'affaiblissement du pouvoir central en 2011, à la faveur de l'insurrection populaire contre l'ancien président Ali Abdallah Saleh, pour renforcer sa présence dans le pays. Les affrontements réguliers entre les miliciens chiites et leurs ennemis, ainsi que plusieurs attentats d'envergure, y ont fait des dizaines de morts l'année dernière.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire