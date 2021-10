Rennes (AFP). Française enlevée au Yémen: son père en appelle à l'humanité des ravisseurs

Le père de la Française Isabelle Prime, enlevée mardi au Yémen, appelle ses ravisseurs "à faire preuve d'humanité" et à la libérer, ainsi que la jeune femme yéménite enlevée en même temps qu'elle, "dans les meilleurs délais". "Nous abordons cette épreuve avec confiance et nous nous tenons aux côtés des autorités françaises avec lesquelles nous sommes en contact permanent et dont nous savons la détermination pour permettre à notre fille de recouvrer sa liberté", ajoute Jean-Noël Prime dans un communiqué transmis jeudi à l'AFP.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire