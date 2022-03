Doha (AFP). Mondial de hand: la France s'en sort, non sans mal

La France a dû s'employer face à la République tchèque, mais elle a fait ce qu'il fallait pour s'offrir une victoire (30-27) qui lui permet de bien entrer dans le Mondial-2015 messieurs de handball, vendredi lors de la première journée à Doha. Les champions d'Europe auraient pu se rendre la tâche plus aisée s'ils n'avaient pas faibli après trente premières minutes parfaitement maîtrisées. Mais ils se satisferont de ce succès, qui n'a jamais non plus été réellement mis en doute. Tous les favoris pour le titre mondial, comme l'Espagne et la Croatie, ont eu la vie dure pour ce premier match. Et le Danemark, vice-champion d'Europe en titre, a même dû concéder un nul bien peu flatteur contre l'Argentine (24-24). Les Bleus, qui visent la première place du groupe C pour obtenir un huitième de finale plus confortable, enchaîneront dimanche (19h00) contre l'Egypte. S'ils ne négligent pas cet adversaire, il ne devrait pas leur poser trop de problèmes. La journée avait débuté par une surprise du côté tricolore, avec l'annonce que Samuel Honrubia ne serait pas parmi les 15 joueurs figurant sur la feuille de match et commencerait la compétition avec le statut de remplaçant. L'ailier gauche du Paris SG était membre à part entière de l'équipe depuis 2011. Mais Claude Onesta lui a préféré Kentin Mahé, capable de jouer à l'aile mais aussi au poste de demi-centre. Daniel Narcisse, à peine remis d'une blessure à un mollet, étant comme attendu laissé au repos pour ce match, la France n'avait plus que le seul Nikola Karabatic comme demi-centre type. En octobre, les Tchèques avait été corrigés par les Bleus (25-41) en match de qualification pour l'Euro-2016. Ils ont cette fois-ci fait bien meilleure figure, en durcissant nettement leur défense. - Omeyer peu inspiré - Ils étaient pourtant privés de leur leader offensif Filip Jicha. Le meilleur joueur mondial de l'année 2010 était bien présent sur le banc, mais il n'a pas été utilisé, victime de problèmes intestinaux ces derniers jours. La France a mis quelques minutes pour vraiment entrer dans son match. Comme en préparation, c'est sa défense, exceptionnelle en première période, qui l'a lancée sur les bonnes bases. Même avec un Thierry Omeyer peu inspiré, les Tricolores ont tenu les Tchèques à 9 buts à la pause (16-9). Cette barrière infranchissable leur a permis de mener des contres qui ont transpercé la défense tchèque. A ce petit jeu, Michaël Guigou (7 buts) s'est montré remarquable de vitesse et de maîtrise à la finition. Le Montpelliérain, qui aura 33 ans à la fin du mois, n'était pas apparu aussi en jambes depuis longtemps sous le maillot bleu. Les Français ont pu compter aussi sur la tranquille efficacité de Cédric Sorhaindo. Le pivot barcelonais est un roc en défense, mais il ne connaît pas non plus souvent l'échec au tir. Ils n'ont toutefois pas réussi à continuer sur le même rythme. Leur défense a commencé à reculer, laissant Pavel Horak, le remplaçant de Jicha au poste d'arrière gauche, redonner de l'élan à son équipe avec trois buts consécutifs (19-15, 39e). Ce rapproché a obligé Onesta à rebattre un peu les cartes en appelant Kentin Mahé, Jérôme Fernandez, et surtout Cyril Dumoulin, auteur d'une très bonne rentrée à la place d'un Omeyer transparent. Sentant que son équipe commençait à trembler un peu et avait besoin de ses buts, Nikola Karabatic a ensuite pris les choses en mains (27-21, 51e) pour éviter aux siens toute mauvaise surprise.

