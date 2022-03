Doha (AFP). Mondial de hand: courte victoire de la France face aux Tchèques

La France n'a pas eu la vie facile face à la République tchèque mais a fini par confirmer son statut (30-27) lors de la première journée du Mondial-2015 messieurs de handball, vendredi à Doha. Cette victoire, acquise sans Daniel Narcisse, laissé au repos pour n'avoir pas complètement récupéré de sa blessure à un mollet, lance bien les Bleus dans un groupe C dont ils sont les grands favoris. Les champions d'Europe, qui voudront finir premiers de cette poule pour s'offrir un huitième de finale plus confortable, enchaîneront dimanche (19h00) contre l'Egypte, un adversaire qui ne devrait pas leur poser trop de problèmes. La République tchèque, corrigée en octobre par les Bleus (25-41) en match de qualification pour l'Euro-2016, a fait bien meilleure figure cette fois-ci. Elle était pourtant privée de son leader offensif Filip Jicha. Le meilleur joueur mondial de l'année 2010 était bien présent sur le banc, mais n'a pas été utilisé, victime qu'il a été de problèmes intestinaux ces derniers jours. En première période, les assauts tchèques sont venus sans arrêt se briser sur l'exceptionnelle défense française. Après quelques minutes pour prendre la température, les Tricolores se sont vite détachés (6-3, 12e). Leur jeu rapide a fonctionné à plein, avec un Michaël Guigou qui a montré qu'il avait encore des jambes de 20 ans (7 buts à la pause). Et l'efficacité au pivot de Cédric Sorhaindo leur a permis de faire gonfler l'écart (16-9, 28e). Remplaçant de Jicha sur le poste d'arrière gauche, Pavel Horak a cependant redonné de l'élan aux Tchèques, avec trois buts consécutifs (15-19, 39e). Ce rapproché a obligé Claude Onesta à rebattre un peu les cartes en appelant Kentin Mahé, Jérôme Fernandez, et Cyril Dumoulin, auteur d'une très bonne rentrée à la place d'un Thierry Omeyer transparent. Sentant que son équipe avait besoin de ses buts, Nikola Karabatic a pris alors les choses en mains pour repousser les Tchèques (27-21, 51e). La France n'a ensuite plus réellement été inquiétée.

