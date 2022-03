Paris (AFP). Barrage de Sivens: Royal juge que le projet initial n'est plus d?actualité

La réalisation du projet initial de barrage à Sivens (Tarn) n'est "plus d'actualité", a affirmé la ministre de l'Écologie Ségolène Royal, précisant qu'elle "valide" les deux solutions proposées dans un rapport d'experts qui lui a été remis vendredi. La ministre précise dans un communiqué avoir "validé" deux scénarios: le premier envisage "la réalisation d'un réservoir de taille plus réduite sur le site de Sivens" et le second inclut plusieurs retenues combinées, notamment en amont du site. Ces propositions feront l'objet d'un débat lors de la prochaine session de l'assemblée départementale du Tarn, précise la ministre. Ces nouvelles propositions "sécurisent les besoins en eau découlant du projet de territoire" et "répondent à l?objectif" d'un bon état des eaux, estime Mme Royal, précisant que le rapport "établit à 750.000 m 3 les besoins de stockage" d'eau. Le rapport propose "un projet de territoire reposant sur des productions à forte valeur ajoutée et génératrices d'emploi local, et sur le renforcement des circuits de proximité", souligne Mme Royal. Il "permet de maintenir des exploitations de taille familiale", ajoute-t-elle. Contesté depuis plusieurs années par des associations locales, qui critiquaient vivement son coût et son impact sur l'environnement, le projet de barrage de Sivens visait à créer une retenue d'eau d'1,5 million de m3 pour l'irrigation de terres agricoles. Mme Royal s'est impliquée dans ce dossier local après la mort fin octobre d'un jeune militant écologiste, Rémi Fraisse, tué lors d'affrontements sur le site avec les forces de l'ordre. Plusieurs réunions ont eu lieu entre agriculteurs, défenseurs de l'environnement et élus concernés, mais aucun compromis n'a pu être trouvé entre les défenseurs du projet initial et ceux qui souhaitent qu'il soit fortement transformé.

