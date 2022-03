Paris (AFP). Barrage de Sivens: Royal juge que le projet initial n?est plus d?actualité

La réalisation du projet initial de barrage à Sivens (Tarn) n'est "plus d'actualité", a affirmé la ministre de l?Écologie Ségolène Royal, précisant qu'elle "valide" les "nouvelles solutions proposées" dans un rapport d'experts qui lui a été remis vendredi. La ministre précise dans un communiqué avoir "validé" deux scénarios: un premier envisage "la réalisation d'un réservoir de taille plus réduite sur le site de Sivens" et le second inclut plusieurs retenues combinées, notamment en amont du site.

