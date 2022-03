Colombes (AFP). Colombes: un homme armé retient deux otages, la piste terroriste écartée

Deux personnes étaient prises en otages par un homme armé vendredi depuis la mi-journée dans un bureau de poste de Colombes (Hauts-de-Seine), près de Paris, et la piste terroriste semble écartée selon les premiers éléments de l'enquête, a-t-on appris de sources policières. L'homme, connu de la police comme délinquant de droit commun, est retranché avec deux otages, ont dit plusieurs de ces sources. La Brigade de recherches et d'intervention (BRI) de la PJ parisienne et les policiers d'élite du Raid sont sur place. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme est entré seul dans le bureau de poste vers 12H30 et plusieurs clients ont pu s'enfuir. "Cinq personnes ont fui par l'arrière du bâtiment", a expliqué une source policière. L'homme a lui-même appelé police-secours en clamant être lourdement armé, de grenades et kalachnikov, toujours selon de premiers éléments. Vol à main armée qui a mal tourné, revendications personnelles, acte d'un déséquilibré? Les enquêteurs semblent en tout cas écarter tout lien avec les attentats qui ont fait 17 morts la semaine dernière en région parisienne. "Il a appelé le 17 en tenant des propos décousus", a rapporté une source, selon laquelle aucun coup de feu n'a été tiré. "L'homme est suivi psychologiquement, il réclame une ambulance", a ajouté une autre. Un hélicoptère de la Sécurité civile survole actuellement la zone, où un important périmètre de sécurité a été mis en place.

