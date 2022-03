Colombes (AFP). Colombes: le preneur d'otages interpellé, pas de blessé

L'homme qui retenait deux otages depuis la mi-journée vendredi dans un bureau de poste de Colombes (Hauts-de-Seine), près de Paris, a été interpellé, et ses otages libérés sains et saufs, a-t-on appris de sources policières. Les deux otages ne sont pas blessés, selon ces sources. "Il n'y a pas eu d'assaut, l'homme s'est rendu de lui-même", et les otages sont sortis "choqués mais pas blessés", a ajouté l'une d'elles. D'importantes forces de police, dont les unités d'élite du Raid, avaient été déployées sur place.

