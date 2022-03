Sortir dans le Calvados : jeudi 15 janvier

Tout ce week-end, c'est le salon du mariage à Saint-Sever-Calvados. Venez rencontrer tous les professionnels du mariage pour que ce jour soit le plus beau. Il y aura des photographes, des fleuristes, des bijoutiers, des robes de mariée ou encore des costumes. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h au gymnase de Saint-Sever-Calvados.



Un tournoi de roller derby est organisé tout ce week-end à Caen. Les matchs de poules ont lieu samedi et les finales dimanche. 6 équipes seront rassemblées pour cette deuxième édition. Slip It 2 c'est samedi et dimanche à la Halle aux Granges de Caen. Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook Roller Derby Caen.



Le Tendance Live au parc Anova d'Alençon c'est dans un peu plus d'une semaine. Sur scène de nombreux artistes et notamment la présence des Cats on Trees. Rendez-vous le samedi 24 janvier au parc Anova d'Alençon. Vos places à gagner sur Tendance Ouest.