Paris (AFP). Attentats: 54 procédures ouvertes pour apologie du terrorisme

Cinquante-quatre procédures judiciaires ont été ouvertes pour "apologie du terrorisme" depuis l'attentat à Charlie Hebdo la semaine dernière, a indiqué mercredi à l'AFP le ministère de la Justice. Par ailleurs, sur la même période, quinze procédures ont été ouvertes pour des tags et dix pour des dégradations "par arme, incendie ou explosition" sur des mosquées et des lieux de cultes musulmans. Onze procédures ont été enfin ouvertes pour des tracts et des propos anti-musulmans, dix-neuf pour des infractions commises contre les forces de l'ordre et quatorze pour des cyber-attaques, a-t-on précisé de même source.

