Sorties cinéma de la semaine du mercredi 15 Décembre

C'est aujourd'hui mercredi, jour des nouvelles sorties ciné. Je vous ai sélectionné 3 films:

The Tourist

En premier, un thriller avec Angelina Jolie et Johnny Depp. C'est « the Toursit », un film grâce auxquels les familles respectives d'Angelina et Johnny se sont rapprochées et sont devenues amies. Il faut savoir que The Tourist est le remake du film français « Anthony Zimmer » réalisé avec Sophie Marceau et Yvan Attal. L'action se passe ici à Venise où un touriste américain se laisse séduire par une femme mystérieuse, ce qui va le mettre en danger. Regardez la bande annonce:

Un balcon sur la mer

Passons maintenant à un drame français de Nicole garcia avec Jean Dujardin, Marie-Josée Croze et Sandrine Kiberlain. Un homme marié et père de famille qui croit reconnaître son amour d'enfance, qu'il avait connue en Algérie à l'époque de la guerre. Une bande annonce qui ne fait pas rêver et qui laisse perplexe regardez plutôt:

Megamind

Enfin un dessin animé sort cette semaine en 3D dans les salles équipées. C'est Megamind, avec les voix françaises de Kad Merad, Franck Dubosc et Géraldine Nakache. L'histoire d'un super méchant toujours contre-carré dans ses plans par un super gentil, jusqu'au jour où le méchant arrive à le vaincre! Mais la vie est beaucoup plus ennuyeuse quand plus personne ne s'oppose à vous. Alors il crée un nouveau héros qui va vite lui échapper, en préférant devenir lui aussi méchant...

Regardezcet extrait qui relate la rencontre entre le bien et le mal :

