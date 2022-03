Paris (AFP). Attentats: 200 incidents dans les écoles, 40 signalés

Quelque 200 incidents liés aux attentats de la semaine dernière se sont produits dans les établissements scolaires dont une quarantaine ont été signalés à la police et la justice, selon un communiqué du ministère de l'Education. Selon ce texte publié dans la nuit de mardi à mercredi, les rectorats ont informé le ministère des incidents liés à la minute de silence observée le 8 janvier, en mémoire des 12 morts de Charlie hebdo. "Les services académiques ont porté à notre connaissance une centaine d'incidents directement liés à cette minute de silence", assure le ministère. "A la demande du ministère, les jours suivant les événements ont également fait l'objet d'une vigilance particulière et d'une demande de remontée d'informations qui complète ce soir ce panorama d'une centaine d'autres incidents signalés", poursuit le communiqué. Le ministère précise que les données sont déclaratives et ne concernent que des incidents qui ont pu être réglés par les enseignants des écoles, collèges et lycées dans le cadre scolaire. Elles ne "constituent donc pas un recensement exhaustif de l'ensemble des difficultés qu'ont pu rencontrer les équipes éducatives", relève-t-il. "Conformément aux instructions de fermeté données par la ministre, toutes les difficultés rencontrées ont été traitées localement, de manière proportionnée à la gravité des faits, par les équipes éducatives et pédagogiques, entre dialogue éducatif et sanctions disciplinaires, allant du rappel à l'ordre en présence de l?élève et de ses parents à la convocation de conseil de discipline", assure le communiqué, ajoutant qu'une quarantaine de situations ont été transmises aux services de police, de gendarmerie ou aux parquets. "L?éducation nationale ne laissera prospérer aucun comportement contraire aux valeurs de la République", martèle le ministère. "Pour accompagner les personnels dans la gestion de ces événements et ne laisser aucun enseignant démuni ou isolé", ajoute le texte, "la ministre a donné instructions aux recteurs de dépêcher, dès cette semaine, dans chaque établissement qui en exprime le besoin, des inspecteurs pédagogiques habilités à les assister dans leur mission".

