Sortir dans la Manche : mercredi 14 janvier

Tout au long de l'année vous pouvez donner votre sang au sein de l'Etablissement Français du Sang. Dans la région, des collectes sont organisées, aujourd'hui au Teilleul mais aussi vendredi à Sainte-Mère-Eglise. Retrouvez toutes les collectes dans la région sur www.dondusang.net



Tout ce week-end, c'est le 2ème salon créatif et du savoir faire soi-même aux Unelles à Coutances. Une quinzaine d'ateliers vous sera proposé pendant ces deux jours. L'entrée est gratuite, c'est ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h. L'interview complète est à retrouver sur tendanceouest.com



Dimanche, se tient à Granville, le marché mensuel d'antiquités-brocante sur le Cour Jonville. Il réunira 30 à 40 exposants venus de Normandie et de Bretagne. L'entrée est gratuite. Rendez-vous de 8h à 18h.