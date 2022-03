New York (AFP). Woody Allen va créer sa première série TV sur Amazon 

Woody Allen, l'un des plus grands réalisateurs du cinéma contemporain, va créer sa toute première série télévisée pour le service de diffusion par internet d'Amazon, a annoncé Amazon Studios dans un communiqué mardi. La commande porte sur toute une saison composée d'épisodes d'une demi-heure qui seront écrits et dirigés par l'auteur de "Anna et ses soeurs", "Radio Days", "Manhattan", précise le communiqué. "Je ne sais pas comment je me suis mis là-dedans. Je n'ai aucune idée et je ne sais pas par où commencer. A mon avis, Roy Price (vice-président d'Amazon Studios, ndlr) va le regretter", a déclaré dans le communiqué Woody Allen, connu pour son sens de l'auto-dérision. Baptisée "Untitled Woody Allen Project" (Le projet Woody Allen sans titre), la série "sera écrite et réalisée" par le cinéaste et sera visible "en exclusivité" sur Prime Instant Video aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire