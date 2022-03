New York (AFP). Woody Allen choisit Amazon pour sa première série télévisée

Woody Allen, l'un des plus grands réalisateurs de cinéma contemporain, va créer sa toute première série télévisée pour le service de diffusion par internet d'Amazon, qui affirme ainsi son statut de "grand" dans la course à la télévision en ligne. La commande passée à Woody Allen porte sur toute une saison composée d'épisodes d'une demi-heure qui seront écrits et dirigés par l'auteur de "Anna et ses soeurs", "Radio Days" ou encore "Manhattan", précise Amazon Studios dans un communiqué. "Je ne sais pas comment je me suis mis là-dedans. Je n'ai aucune idée et je ne sais pas par où commencer. A mon avis, Roy Price (le vice-président d'Amazon Studios, ndlr) va regretter sa décision", a déclaré dans le communiqué Woody Allen, connu pour son sens de l'auto-dérision, d'autant qu'il est l'un des cinéastes les plus prolifiques d'Hollywood, à raison d'un long-métrage tous les ans, ou presque. Baptisée "Untitled Woody Allen Project" (Le projet Woody Allen sans titre), la série d'Amazon Studios "sera écrite et réalisée" par le cinéaste et sera visible l'an prochain "en exclusivité" sur Prime Instant Video aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. "Woody Allen est un créateur visionnaire qui a réalisé certains des plus grands films de tous les temps. C'est un honneur de travailler avec lui sur sa première série télévisée", s'est félicité Roy Price dans le communiqué d'Amazon Studios. - Succès aux Golden Globes - Notoirement névrosé, Woody Allen comparait dans une interview au Wall Street Journal le processus d'écriture et de réalisation d'un film à une thérapie. "Ca me fait du bien. Si je ne travaille pas, je me sens mal", expliquait-il en 2013. Car à 79 ans, le New-Yorkais aux grosses lunettes noires et aux 4 Oscars continue à hanter sans cesse les plateaux. Son film le plus récent "Magic in the Moonlight", sorti l'an dernier, mettait en scène Emma Stone et Colin Firth et avait reçu un accueil mitigé de la critique. Mais, l'année dernière toujours, Woody Allen a fait la Une pour une toute autre raison. Son ex-compagne Mia Farrow l'a accusé d'avoir agressé sexuellement sa fille adoptive Dylan, accusations que le réalisateur a niées dans une lettre ouverte au New York Times. Woody Allen est une prise de choix pour Amazon Studios, cette filiale créée en 2010 par le géant du commerce en ligne Amazon. Face à la perte de vitesse de la télévision traditionnelle, Amazon s'est en effet lancé à corps perdu dans l'offre en streaming (sans téléchargement) sur internet et concurrence sérieusement Netflix et Hulu sur ce terrain. Amazon Studios diffuse ainsi la série "Alpha House", qui met notamment en scène John Goodman en sénateur républicain partageant une maison avec trois autres élus à Washington. La série n'a certes pas eu l'impact de "House of Cards", la satire politique de Netflix, mais a tout de même deux saisons à son actif. Kevin Spacey qui joue le rôle principal dans "House of Cards" a d'ailleurs remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans une production télévisée dimanche dernier. Mais Amazon Studios s'en est bien sorti grâce aux deux Golden Globes engrangés par "Transparent", qui raconte l'histoire d'un père transgenre qui fait son "coming out". C'était la première fois qu'Amazon participait aux prix, soulignant combien les chaînes de télévision traditionnelles ont du souci à se faire.

