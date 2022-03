PARIS (AFP). Réunion sur la sécurité intérieure autour de Hollande à l'Elysée

Après cinq réunions de crise, une première "réunion ministérielle sur la sécurité intérieure" s'est ouverte lundi à 09h00 pour "faire le point sur les dispositifs de prévention et de protection" des Français à la suite des attentats jihadistes à Paris, a-t-on appris auprès de l'Elysée. Cette réunion se tenait dans le même format que les réunions de crise qui l'avaient précédée, en l'absence toutefois du Premier ministre, Manuel Valls, retenu par une interview à la radio, et du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui effectue des "visites de terrain à Paris et en banlieue parisienne", a-t-on précisé de même source. Autour de la table, outre le président Hollande, une vingtaine de responsables parmi lesquels des ministres, Laurent Fabius (Affaires étrangères), Christiane Taubira (Justice), Jean-Yves Le Drian (Défense) et Fleur Pellerin (Culture et communication), des responsables des services de police, de gendarmerie et de renseignement ainsi que les proches collaborateurs du chef de l'Etat. Manuel Valls et Bernard Cazeneuve devaient les rejoindre par la suite. A l'ordre du jour, selon l'entourage de François Hollande, figurent "la +neutralisation des terroristes au cours de la journée de vendredi avec de nouveaux éléments à apporter à la connaissance du président de la République", le déroulement de la manifestation monstre à Paris dimanche, un "point sur les dispositifs de préventions et de protection des Français", ainsi qu'un "point plus général sur la lutte contre le terrorisme". "Le président aura aussi à coeur de féliciter l'ensemble des services de sécurité et ses ministres pour le bon déroulement de la manifestation", indiquait-on encore de même source.

