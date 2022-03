PARIS (AFP). Netanyahu, Abbas, Cameron, Merkel... des dizaines de dirigeants à l'Elysée

François Hollande a accueilli dimanche à l?Élysée des dizaines de dirigeants étrangers parmi lesquels les Premiers ministres israélien et britannique Benjamin Netanyahu et David Cameron, le président Palestinien Mahmoud Abbas et la chancelière allemande Angela Merkel. Le chef du gouvernement belge Charles Michel avait été le premier a gravir le perron parmi la cinquantaine de chefs d?État, de gouvernement et d'institutions internationales attendus au palais présidentiel d'où ils repartiront en car pour participer à la "marche républicaine" contre le terrorisme. Le chef de l?État français, qui a reçu la plupart de ses hôtes en haut des marches du palais présidentiel, les a descendues pour accueillir David Cameron, arrivé à pied, et dans la foulée la chancelière allemande. Dans un geste d'affection et après une chaleureuse accolade, tous deux se sont retrouvés tête contre tête face aux innombrables caméras et photographes, pour ce qui restera vraisemblablement comme l'une des images symboles de la journée. François Hollande a également accueilli le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, le président ukrainien Petro Porochenko, les Premiers ministres grec et italien Antonis Samaras et Matteo Renzi D'autres personnalités françaises ont également gravi le perron, parmi lesquelles l'ancien président Nicolas Sarkozy et son épouse Carla, qui se sont attardés sur le perron pour attendre les anciens Premiers ministres Edouard Balladur, François Fillon, Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin. Deux autres anciens chefs de gouvernement, Michel Rocard et Lionel Jospin, étaient arrivés un peu plus tôt, tout comme l'ancien ministre de la Culture de François Mitterrand et actuel président de l'Institut du monde arabe Jack Lang. Au moins 56 chefs d?État, de gouvernement et d'institutions internationales étaient ainsi attendus à l?Élysée. Avant l'arrivée de ces personnalités, l'ensemble des membres du gouvernement avaient été accueillis au palais présidentiel par François Hollande, qui avait reçu en début de matinée les représentants de la communauté juive. "Paris est aujourd'hui la capitale du monde", a lancé François Hollande devant les membres du gouvernement français, ajoutant que "le pays tout entier va se lever vers ce qu'il a de meilleur".

