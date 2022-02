Pangkalan Bun (Indonésie) (AFP). AirAsia: des sons provenant apparemment des boîtes noires détectés en mer

Les équipes de recherche de l'épave de l'avion d'AirAsia qui s'est abîmé en mer en Indonésie le 28 décembre ont détecté vendredi des sons provenant apparemment des boîtes noires contenant les paramètres du vol QZ8501 disaparu avec 162 personnes à bord de l'appareil. "Un bateau a détecté les sons. Des plongeurs essayent de les atteindre", a déclaré à l'AFP un responsable des opérations en mer de Java, S.B Supriyadi, en référence aux boîtes noires. "La localisation des sons serait proche de l'endroit où la queue de l'avion a été retrouvée", a-t-il ajouté à Pangkalan Bun, ville dotée d'un aéroport le plus proche de la zone des recherches auxquelles participent plusieurs pays parmi lesquels la France. Les boîtes noires émettent des signaux acoustiques qui peuvent être détectés en général pendant 30 jours suivant un accident. Les autorités indonésiennes avaient annoncé mercredi avoir retrouvé la queue de l'avion. Cette section arrière abrite généralement les boîtes enregistrant des informations liées au vol, qui seront cruciales pour déterminer les causes de la chute de l'appareil (vol QZ8501). Aucun signal acoustique n'avait été détecté jusqu'ici au cours des recherches souvent freinées par de mauvaises conditions météorologiques et de forts courants sous-marins, empêchant les plongeurs d'atteindre le fond de la mer pourtant peu profonde, une trentaine de mètres. La queue de l'avion serait en partie enfouie sous le fond de la mer. Des plongeurs vont poursuivre vendredi leurs recherches sous-marines pour essayer de suivre les signaux qui doivent permettre de retrouver les boîtes noires. L'Airbus A320-200 avait disparu des écrans radar peu après son décollage de la ville indonésienne de Surabaya pour Singapour, après avoir été confronté à des nuages très menaçants. Le pilote avait demandé à prendre de l'altitude pour éviter ces nuages, mais n'avait pas reçu le feu vert immédiat du contrôle aérien en raison d'un trafic trop important dans ce secteur très fréquenté. Le contact avec l'appareil avait été perdu peu après. - Objet ressemblant à un "nez d'avion" - L'Agence météorologique indonésienne a indiqué dans un rapport préliminaire publié sur son site que la météo avait été le "facteur déclenchant" de l'accident. Du givre pourrait avoir provoqué la chute de l'appareil, confronté à des nuages avec des températures de -80 à -85 degrés Celsius. Au 13e jour des opérations de recherches, le total des corps de victimes retrouvés se monte à 46, soit trois de plus que la veille, a ajouté M. Supriyadi. Parmi les 162 personnes à bord de l'appareil se trouvaient 155 Indonésiens, le copilote français Rémi Plesel, un Britannique, trois Sud-Coréens, un Malaisien et un Singapourien. Un autre objet qui pourrait être le nez de l'avion a été retrouvé vendredi, a encore dit M. Supriyadi. Des plongeurs vont tenter de l'atteindre pour confirmer s'il s'agit bien d'un élément de l'avion d'AirAsia. "La forme de l'objet ressemble à un nez d'avion. Nous avons déployé un ROV (véhicule sous-marin téléguidé), mais la visibilité n'était pas très bonne. Nous essayons d'envoyer des plongeurs", a-t-il expliqué. Par ailleurs, le ministère indonésien des Transports devait annoncer vendredi les résultats d'un audit concernant les plans de vol des compagnies aériennes indonésiennes. Des responsables du secteur aérien en Indonésie ont déjà été sanctionnés dans le cadre de l'enquête sur le crash de l'avion d'AirAsia. Les autorités soupçonnent la compagnie d'avoir fait emprunter à l'avion un couloir de vol sans autorisation. AirAsia Indonesia, une filiale de la compagnie malaisienne AirAsia, s'est déjà vu interdire d'emprunter le couloir de vol Surabaya jusqu'à la fin de l'enquête, bien que les autorités de Singapour lui aient donné de leur côté le feu vert.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire