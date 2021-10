Jakarta (AFP). Crash d'AirAsia: le copilote français était aux commandes

Le copilote français Rémi Plésel était aux commandes de l'avion d'AirAsia qui s'est abîmé en mer de Java le 28 décembre avec 162 personnes à son bord, ont indiqué jeudi des enquêteurs, sans donner d'indications sur les causes de l'accident. L'Airbus A320-200 avait décollé de la ville indonésienne de Surabaya pour Singapour et disparu des écrans radars environ une demi-heure plus tard, après avoir demandé à prendre de l'altitude en raison de conditions météo très difficiles. L'avion avait effectué une montée trés brutale avant de décrocher et de tomber en mer, selon les éléments déjà recueillis et divulgués par les enquêteurs. Sur la base des données des boîtes noires -- l'enregistreur des paramètres de vol et celui des conversations dans le cockpit-- récupérées dans l'épave de l'appareil, les enquêteurs ont transmis un rapport préliminaire à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), obligatoire 30 jours après la date de l'accident. Jeudi, le Comité national indonésien de sécurité des transports a révélé que le copilote français Rémi Plesel était aux commandes de l'avion lorsque celui-ci a décroché, à la place du commandant de bord indonésien Iriyanto, un ex-pilote de l'armée de l'air expérimenté. "Le commandant-adjoint était le pilote aux commandes", et le commandant de bord "surveillait le vol", a déclaré le chef des enquêteurs, Mardjono Siswosuwarnon, à des journalistes à Jakarta Un autre enquêteur a confirmé que le pilote avait procédé à une brusque ascension avant que l'appareil ne décroche. En l'espace de 30 secondes, l'avion est passé de 32.000 pieds (9.700 mètres) à 37.400 pieds (11.400 mètres), avant de chuter pendant trois minutes, a ajouté cet enquêteur. La rapport préliminaire n'a pas été rendu public. Les enquêteurs ont indiqué que le rapport final serait achevé dans sept ou huit mois. Seuls 72 corps ont été repêchés jusqu'ici. Des recherches limitées se poursuivent pour tenter de retrouver les autres, mais l'armée indonésienne a mis fin à ses opérations, après avoir échoué à remonter le fuselage gisant au fond de la mer. Parmi les 162 personnes à bord de l'avion se trouvaient 155 Indonésiens, le copilote français, trois Sud-Coréens, un Britannique, un Singapourien et un Malaisien.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire