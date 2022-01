Le musée de la Poste et des télécommunications, situé rue Saint-Pierre à Caen, a fermé ses portes depuis les journées du patrimoine, samedi 19 et 20 septembre. Une chute de la fréquentation et des difficultés financières pour l'association gérant le musée sont à l'origine de la fermeture. Les employés du musée vont être reclassés par la Poste.





