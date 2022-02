Paris (AFP). Attentat à Charlie Hebdo: Hollande annonce un deuil national jeudi

Le président François Hollande a annoncé une journée de deuil national jeudi en mémoire des "héros" victimes de l'attentat perpétré mercredi contre la rédaction de Charlie Hebdo, dans une allocution solennelle télévisée depuis l?Élysée. "Demain sera une journée de deuil national, je l'ai décrété", a-t-il déclaré, précisant que les drapeaux seront mis en berne pendant trois jours. Onze hommes et une femme ont été tués mercredi dans l'attentat contre Charlie Hebdo, a déclaré François Hollande lors de son allocution. "Ces hommes et cette femme sont morts pour l'idée qu'ils se faisait de la France, c'est-à-dire la liberté () Ce sont aujour'hui nos héros", a affirmé le président. Le procureur de Paris François Molins avait annoncé plus tôt un bilan de 12 morts et 11 blessés, sans préciser le sexe des victimes.

