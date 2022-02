Sortir dans le Calvados : jeudi 8 janvier

Aujourd'hui ne manquez pas la 3ème édition de la soirée Back To School à l'Orient Express à Caen. Véritable rendez-vous pour les étudiants, l'occasion pour eux de se retrouver et fêter l'année 2015 comme il se doit. La soirée Back To School c'est ce jeudi à l'Orient Express de Caen. L'entrée est à 5€, plus d'infos sur tendanceouest.com



Samedi, au Casino Barrière de Ouistreham, un dîner dansant est proposé avec orchestre avec le groupe Trio Sampa, au restaurant La Croisière du Casino. C'est ce samedi à partir de 20h, le prix de la soirée est de 28€.



De la danse aux cours de langues, du jazz à l’informatique… À Caen, plus de 280 activités loisirs sont accessibles dans les MJC, les centres d’animation ou encore dans les centres de loisirs. Quel que soit votre âge ou votre quartier, des loisirs adaptés à vos attentes sont proposés à côté de chez vous. Retrouvez toutes ces activités sur www.caen.fr