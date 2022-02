Strasbourg (AFP). Intempéries: alerte neige-verglas dans neuf départements de l'Est

Neuf départements du quart nord-est, dont la Lorraine, ont été placés en "vigilance orange" neige-verglas à partir de mardi à 16H00 par Météo-France et Bison Futé, qui mettent en garde contre un risque accru d'accidents avec de possibles chutes de neige ou du verglas dans des proportions importantes. Météo-France a placé en vigilance orange les quatre départements lorrains -Moselle, Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges- ainsi que les Ardennes, la Côte-d'Or, le Bas-Rhin, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort. Les intempéries devraient durer une bonne partie de la journée de mercredi. Une perturbation peu active a abordé dans la soirée les régions de l'est où les températures sont restées négatives. Les premières bruines verglaçantes ont été observées dans les Ardennes. Cette perturbation va continuer à se décaler vers l'Est cette nuit. Les bruines sont verglaçantes et tombent sur des sols gelés. Ces petites pluies ou bruines se décalent vers l'est pour concerner la Lorraine, ainsi que le Val de Saône, et l'ouest de la Haute-Saône, a précisé Météo-France dans son bulletin de soirée. Pour la Côte d'Or, où les températures tournaient autour de -2°C dans la région de Dijon, ces petites bruines vont rendre les surfaces glissantes. Ailleurs en Côte d'Or, les températures sont positives et le risque de verglas est plus limité. Dans la seconde partie de nuit, ce risque de bruines verglaçantes devrait disparaître des Ardennes, mais avec la progression des bruines vers l'est la façade est de la Lorraine et le Bas-Rhin seront à leur tour concernés. Ce risque perdure en Haute-Saône et dans la région de Dijon. Parmi les conséquences possibles, Bison Futé s'attend à des "chutes de neige" ou à la présence de verglas dans des "proportions importantes", appelant à une prudence et une vigilance accrue sur les routes, selon un communiqué. "Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l'ensemble du réseau" avec des risques d'accidents "accrus". Bison Futé, qui évoque un "épisode hivernal non exceptionnel", rappelle que le verglas, "même en faible quantité, est particulièrement gênant pour la circulation routière". Dans le Bas-Rhin, un épisode de brouillard givrant a causé mardi matin au moins une quinzaine d'accidents de la circulation, selon les pompiers. Selon Bison Futé, ce risque devrait ensuite perdurer mercredi sur la Haute-Saône et la région de Dijon.

