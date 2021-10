Lodève (France) (AFP). Orages violents: Lodève sous les eaux, un pan de l'autoroute A75 effondré

De violents orages en Languedoc-Roussillon samedi soir ont plongé la petite ville de Lodève (Hérault) sous les eaux et provoqué d'énormes dégâts sur l'autoroute reliant Montpellier à Clermont-Ferrand. Après cette vague de précipitations, l'heure était à l'accalmie dimanche à la mi-journée, mais Météo France a de nouveau placé en vigilance orange huit départements du sud-est: l'Hérault, le Gard, la Lozère, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, l'Ardèche, la Drôme et l'Isère, qui devraient connaître un nouvel épisode orageux en fin de journée. Aucune victime n'était à déplorer dans les onze départements qui étaient concernés par la vigilance orange de samedi dans le centre est et le sud-est du pays. Les précipitations samedi et la nuit suivante ont été extrêmement intenses dans le Gard et l'Hérault, notamment dans le secteur de Lodève - 7.000 habitants environ - , dépassant plus de 300 mm en à peine trois heures. Elles ont provoqué l'inondation de la ville et les sapeurs-pompiers ont dû procéder à 41 mises en sécurité et 27 sauvetages. "On est restés enfermés chez nous samedi après-midi et samedi soir, avec ma femme et nos trois enfants. On a suivi le déluge à travers les fenêtres", a témoigné auprès de l'AFP, Jérôme, un Lodévois de 42 ans, collaborateur d'architecte. Dimanche matin, il a constaté l'étendue des dégâts, en se promenant en famille dans le centre-ville redevenu calme. Comme des dizaines d'habitants, il s'est posté sur l'un des ponts enjambant La Lergue, en phase de décrue, pour prendre des photos. "Ca a commencé vers 17h, et il a plu pendant 4h sans arrêt. C'était un épisode stationnaire très violent", raconte-t-il. La maire de la ville, Marie-Christine Bousquet, "a fait passer un appel en soirée, via une page Facebook, pour demander aux gens de rester chez eux. Elle était très inquiète de voir des gens encore dehors", explique-t-il. Puis en l'espace de huit heures, le niveau de La Lergue "a baissé de deux mètres", constate-t-il, en se référant au traces visibles dans la matinée sur les murs. Plusieurs pieds d'immeubles et des commerces ont été inondés, et des voitures emportées par les flots, sans causer de mort, de blessé ni de disparu, à cette heure. "Les enfants sont à la fois impressionnés et excités. Ils ont fait dix fois le tour de la ville ce matin, pour compter les arbres couchés", a poursuivi Jérôme. "C'est impressionnant, la puissance d'un torrent, et ce que ça peut faire comme dégâts", ajoute sa fille Mila, 14 ans. - Trou béant dans l'A75 - Les intempéries ont par ailleurs complètement détruit un pan de l'autoroute A 75, qui relie Montpellier et Clermont-Ferrand. Au niveau de la commune du Bosc, entre Lodève et Clermont-L'Hérault, l'une des deux chaussées laisse apparaître un trou béant de 8 mètres sur 10 environ, a constaté un photographe de l'AFP. Selon la préfecture, il faudra plusieurs semaines pour réparer les dégâts, pendant lesquelles l'autoroute devrait rester coupée, au moins dans un sens, sur quelque 18 km. Bison Fûté annonce lui une fermeture de deux semaines. Une centaine d'usagers de l'A75 bloqués avaient été évacués samedi soir par la gendarmerie, pris en charge par la mairie de Lodève et dirigés vers un hébergement mis à disposition par la commune. Le Gard a été aussi touché par l'épisode pluvieux-orageux intense notamment,sur les Cévennes du Vigan et le bassin alésien. A la demande de leurs propriétaires, deux campings dans le secteur d?Anduze et un cinéma à Alès ont été évacués. Les préfectures du Gard et de l'Hérault appellent une nouvelle fois à la vigilance avant l'épisode attendue dimanche soir. La préfecture du Gard annonce "des rafales de vent de l'ordre de 70 à 80 km/h" et "des cumuls de l'ordre de 20 à 50 mm en peu de temps () voire ponctuellement de 50 à 100 m".

