Washington (AFP). Une tentative de lancement historique de SpaceX reportéz à vendredi

Space X a renoncé au dernier moment mardi à lancer sa fusée Falcon 9, reportant à vendredi sa tentative de faire atterrir une partie de l'engin, une première qui ouvrirait une nouvelle ère dans le transport spatial en le rendant plus économique. En raison d'un problème technique, l'entreprise spatiale californienne a reporté le lancement de sa capsule Dragon moins de deux minutes avant l'heure prévue de décollage (11H20 GMT), selon la retransmission en direct du lancement par la télévision de la Nasa. "Le compte à rebours est terminé pour aujourd'hui", en raison d'un problème technique dans le second étage de la fusée, a précisé le commentateur. La prochaine tentative devrait avoir lieu vendredi matin à à 10H09 GMT (5H09 locales) depuis la base aérienne de Cap Canaveral en Floride. Quelques minutes après le lancement, SpaceX tentera de faire atterrir le premier étage de la fusée sur une piste d'atterrissage de 91 m de large sur 170 m de long flottant sur l'Atlantique à quelques 322 kilomètres des côtes du nord de la Floride. Pour l'heure, le lancement de fusées coûte des millions de dollars notamment parce que les lanceurs (qui fournissent le plus gros de la poussée afin de s'arracher à l'attraction terrestre) sont largués dans l'océan une fois leur mission accomplie. L'objectif de la société de l'entrepreneur Elon Musk est de récupérer cet étage afin de le réutiliser pour réduire sensiblement les coûts d'un lancement. SpaceX travaille depuis deux ans au développement de technologies permettant cette prouesse. Elle est déjà parvenue à deux reprises l'an dernier à faire redescendre le premier étage pour un amerrissage en douceur. L'idée est de pouvoir un jour faire poser le lanceur à proximité du site de lancement, précise la société qui envisage aussi de récupérer le second étage à plus long terme. Mais réussir un atterrissage précis sur une plateforme flottante non amarrée dans l'océan est "beaucoup plus difficile", expliquait récemment Ellon Musk, estimant les chances de succès à "50% au mieux". Cependant lundi soir il avait écrit sur le site Reddit n'avoir "aucune idée" des chances de succès. "Contrôler le premier étage de Falcon qui mesure l'équivalent d'un immeuble de 14 étages avançant à 2.092 km par seconde revient à essayer de maîtriser un manche à balai posé sur la paume de la main en pleine tempête", soulignait la firme de Californie dans un communiqué en décembre. "Notre objectif est d'effectuer le plus de lancements possibles tout en réduisant les coûts () ce qui aurait un impact énorme sur le secteur du lancement", a dit lundi lors d'une conférence de presse Hans Koenigsmann, le directeur de la mission à SpaceX. - 2,2 tonnes de fret - Après la séparation du deuxième étage auquel est attachée la capsule Dragon, soit environ trois minutes après le décollage, le premier étage rallumera ses moteurs en rétropropulsion à trois reprises, lors de son retour dans l'atmosphère, pour freiner sa descente d'une centaine de kilomètres qui sera guidée par les ailerons de la fusée. Le lancement de Falcon 9 transportant la capsule Dragon doit permettre l'acheminement de 2,2 tonnes de fret, dont des provisions pour les six membres d'équipage de l'ISS, des matériels et équipements d'expériences scientifiques. Parmi les outils acheminés par Dragon figure un instrument pour mesurer la distribution des nuages dans l'atmosphère. Mardi, il s'agissait de la cinquième mission de ravitaillement de l'ISS effectuée par SpaceX pour le compte de la Nasa, sur les douze prévues dans le cadre d'un contrat de 1,6 milliard de dollars. Ce lancement de SpaceX fait aussi l'objet d'une attention toute particulière après l'explosion en octobre dernier, peu après le lancement, de la fusée Antares de la firme Orbital Sciences pour une mission de fret vers l'ISS prévue dans un contrat de 1,9 milliard de dollars avec la Nasa. Orbital et SpaceX sont les deux seules firmes privées avec qui la Nasa a conclu des contrats d'approvisionnement de l'avant-poste orbital.

