Paris (AFP). Le porte-avions Charles de Gaulle s'apprêterait à partir pour le Golfe

Le porte-avions français Charles de Gaulle et son groupe naval se préparent à partir pour la région du Golfe, où ils devraient être engagés dans les combats contre le groupe Etat islamique, indique mardi le site internet spécialisé "Mer et marine". Aucune confirmation n'a pu être obtenue dans l'immédiat auprès de l'Elysée, de l'état-major des Armées ou du service de communication de la Marine (Sirpa-Marine). Selon le site "Mer et marine", généralement bien informé sur les affaires maritimes, le départ du groupe aéronaval devrait être officiellement annoncé lors des v?ux annuels aux armées que le président François Hollande doit présenter le 14 janvier, à bord du navire au large de Toulon (sud), son port d'attache. Pour cette cérémonie, il est prévu que le porte-avions appareille de Toulon la veille, le 13 janvier. Selon des sources concordantes proches du dossier, la mission du bâtiment et des navires qui l'accompagnent, dont un sous-marin d'attaque, devrait durer jusqu'à la mi-mai. Selon le site "Mer et marine", le Charles de Gaulle et sa trentaine d'appareils, notamment des chasseurs-bombardiers Rafale et des Super Etendards, devraient se positionner dans le Golfe persique. Ils prendraient alors part à la campagne de bombardements aériens menée par une coalition internationale dirigée par les Etats-Unis contre les forces jihadistes du groupe Etat islamique. La France, qui participe à cette campagne uniquement sur le théâtre irakien, dispose dans la région pour l'instant, dans le cadre de l'opération Chammal déclenchée le 19 septembre, de neuf avions Rafale, d'un avion de ravitaillement C135, d'un avion de détection et de contrôle aéroporté E-3F Awacs et d'un avion de patrouille maritime Atlantique 2. Les Rafale sont basés pour une partie aux Emirats arabes unis et pour l'autre en Jordanie.

