Paris (AFP). Soldes d'hiver: les Français prévoient de dépenser moins

Si les Français sont encore nombreux à prévoir de faire les soldes cet hiver, une partie non négligeable d'entre eux devrait pourtant réduire le budget qu'ils vont y consacrer, dans un contexte de crise et de promotions quasi-constantes, selon deux sondages publiés vendredi. Les soldes d'hiver débuteront le 7 janvier et se clôtureront le 17 février, sauf dans les départements lorrains où ils commencent ce vendredi, suivis samedi de la Guadeloupe. Pour la première fois depuis 2009, elles dureront six semaines et non plus cinq, les soldes flottants venant d'être supprimés. Une première étude RetailMeNot/Yougov/ma-reduc.com menée les 9 et 10 décembre auprès de 998 personnes représentatives de la population française montre que 39% des sondés vont réduire leurs dépenses cette année à l'occasion des soldes. Et dans un second sondage, réalisé par touslesprix.com auprès de 1.481 internautes entre le 8 et le 15 décembre, c'est 56% d'entre eux qui devraient consacrer moins d'argent, à cette période autrefois prisée des consommateurs. Si 42% des Français prévoit de consacrer plus de 200 euros à l'évènement, selon RetailMeNot, ils sont aussi 50% à avoir une enveloppe inférieure à 100 euros, selon touslesprix.com. Pourtant l'appétit pour les bonnes affaires est toujours là. Mais l'habitude d'acheter toute l'année à prix réduit semble avoir quelque peu émoussé l'intérêt pour les soldes. Six internautes sur dix affirment ainsi ne plus être prêts à acheter un produit si celui-ci n'est pas à prix réduit. Mais si 51% déclarent attendre la période des soldes pour faire des économies, ils sont désormais plus nombreux (52%) à considérer que les promotions ponctuelles en dehors des soldes constituent une meilleure opportunité de bonnes affaires. La baisse des budgets soldes est également le fait des difficultés financières rencontrées par les Français. Plus de quatre sur dix mettent ainsi en avant la hausse des charges de leur foyer (47%) et la baisse de leurs revenus (42%), tandis que 38% évoquent la hausse de leurs impôts. Les Français seront donc cette année particulièrement exigeants sur le montant des rabais, s'attendant à bénéficier d'au minimum 33% de réductions pendant les soldes, selon RetailMeNot. Malgré tout, certains secteurs comme les chaussures (68% de ceux qui vont faire les soldes comptent en acheter) ou la mode/accessoires (62%), devraient profiter de la période pour écouler leurs marchandises. Les femmes comptent également acheter des produits de soin/beauté (60%) tandis que les hommes prévoient de faire des bonnes affaires sur le high tech (50%), l'électroménager (50%) ou des produits de loisirs (47%). Si les achats de mode, chaussures, beauté et ameublement se feront majoritairement en magasins, internet devrait être privilégié pour les produits culturels (31%), high tech (30%) et loisirs (27%). Rompus à la recherche des bonnes affaires, 21% des Français comptent faire du repérage avant le jour J. Et 40% déclarent qu'il vont se mettre en quête de ventes privées avant la date officielle. Quitte à dépenser tout leur budget avant même le 7 janvier. Pour 24% d'entre eux, ces "soldes avant les soldes" sont le meilleur moyen d'éviter la cohue dans les magasins, tandis que 23% estiment que c'est la bonne méthode pour être sûr de trouver le produit désiré.

