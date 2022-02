Metz (AFP). Soldes d'hiver: démarrage sous la pluie en Lorraine

Les soldes d'hiver ont commencé dès vendredi en Lorraine, sous la pluie, 5 jours avant le reste de la métropole, une dérogation régionale pour s'aligner sur le calendrier des soldes des voisins luxembourgeois et belges. Le ressenti des commerçants lorrains sur l'activité des premières heures d'ouverture était contrasté en fin de matinée. Le centre de magasins d'usine Marques Avenues de Talange (Moselle) se félicitait d'avoir accueilli 1.700 personnes dès la première heure d'ouverture, soit une fréquentation en hausse de 16% par rapport à l'an dernier. En revanche, dans le nouveau grand centre commercial Waves, dans la banlieue de Metz, "le démarrage était un petit peu calme", a noté la directrice du site, Anne Rousselle, interrogée par l'AFP. La faute, selon elle, à une météo locale défavorable, avec des "pluies verglaçantes", et aussi au manque d'empressement des clients qui, étant encore en vacances, "prennent un petit peu leur temps", a-t-elle estimé. Dans le centre-ville de Nancy, le président de l'association des commerçants Les Vitrines de Nancy, Sébastien Duchowicz, prévoyait "une grosse journée" d'activité. Car "durant ces derniers mois avec les températures douces, les clients ont attendu pour faire leurs achats de plein hiver: à présent les grosses parkas et les chausseurs ont l'air de bien fonctionner", a-t-il estimé. Dans le reste de la France, les soldes débuteront mercredi et se termineront le 17 février, 5 jours plus tard qu'en Lorraine, pour un même total de six semaines et non plus cinq, les soldes flottants venant d'être supprimés. Selon deux sondages publiés vendredi, les Français devraient réduire leur budget soldes cette année, dans le contexte de crise et de promotions quasi constantes, entre ventes privées et commerce en ligne.

