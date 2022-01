Les Caennais chaussent leurs patins

Samedi dernier la foule s'est rassemblée pour assister à son inauguration, en présence du personnel du service des sports de la ville et des élus Marie Jeanne Gobert et Corinne Féret. En décembre, vous êtes vous aussi invités à venir découvrir les joies du patin à glace. Tous les jours, des séances publiques sont ouvertes, pendant lesquelles des jeux et concours sont mis en place. Un espace a même été pensé pour accueillir les plus jeunes enfants. Des hôtes sont là pour vous guider, et assurer la sécurité.





Rendez-vous est pris avec le club de patinage Acsel et le club de hockey de la ville, partenaires de l'événement, pour une initiation à ces deux sports. L'occasion de s'aventurer sur la piste et de passer un moment convivial en famille ou entre amis. Et qu'importe de tomber, l'important c'est de se relever. Alors bonne glisse. Pratique: ville de Caen. Tél. 02 31 30 46 46 et www.ville-caen.fr



Pour la 5e année consécutive, la ville de Caen offre à ses habitants 450m2 de patinoire de plein air. Jusqu'au 2 janvier, l'espace ludique et sportif, située au coeur de la ville, sur la place du théâtre, est accessible à tous, et gratuitement !