Shanghai (AFP). Chine: au moins 35 morts et plus de 40 blessés dans une bousculade à Shanghai

Au moins 35 personnes sont mortes et plus de 40 ont été blessées dans une bousculade pendant les festivités du Nouvel An à Shanghai, a annoncé tôt jeudi matin l'agence de presse officielle Chine Nouvelle. La chaîne de télévision CCTV, citant le site Sina News, a indiqué que l'on ignorait encore les causes de la bousculade qui a eu lieu sur la célèbre promenade du Bund qui longe le Huangpu. Au moins 42 personnes ont été blessées, a ajouté l'agence officielle. Des photos postées sur des réseaux sociaux montraient des foules entourant des gens gisant au milieu de la chaussée, toutefois l'authenticité des images n'avait pas pu être vérifiée dans l'immédiat. Les autorités avaient annoncé avoir renoncé au compte à rebours indiquant les douze coups de minuit à l'aide de rayons laser en 3D sur le Bund par crainte d'incidents causés par une foule trop nombreuse, avait rapporté le Quotidien de Shanghai la semaine dernière. La célébration du Nouvel An n'a eu de cesse de gagner en popularité ces trois dernières années, attirant l'an passé environ 300.000 personnes dépassant largement les prévisions des autorités de la ville, selon journal.

