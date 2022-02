Shanghai (AFP). Nouvel An tragique à Shanghai: 36 morts, des dizaines de blessés dans une bousculade

Une bousculade pendant le réveillon du Nouvel An à Shanghai a fait au moins 36 morts et des dizaines de blessés sur la célèbre promenade du Bund, où s'était massée une foule bien trop nombreuse selon les témoins. La tragédie s'est produite peu avant minuit le 31 décembre dans ce lieu historique, où la tradition veut que l'on se rassemble pour fêter l'arrivée de la nouvelle année, a annoncé jeudi matin le gouvernement de la métropole. La plupart des personnes blessées ou décédées sont de sexe féminin, selon des sources officielles. Les dix premières victimes identifiées sont âgées de 16 à 36 ans. Une enquête a été ouverte pour élucider les causes de l'accident, a indiqué la mairie, précisant que les dirigeants de la municipalité ont demandé que "tous les efforts possibles" soient faits pour soigner les 47 blessés, dont 13 grièvement, laissant entendre que le bilan de 36 morts n'était peut-être pas définitif. Quarante personnes restaient hospitalisées jeudi après-midi. L'agence officielle Chine nouvelle a cité un témoin déclarant que des "coupons", semblables à des dollars, avaient été jetés depuis une fenêtre d'un troisième étage et que les passants s'étaient précipités pour les ramasser. "J'ai vu des corps sans vie être extraits l'un après l'autre de la foule et déposés dans la rue", a relaté Andrew Shainker, un professeur d'anglais qui a assisté au drame depuis la terrasse élevée d'un restaurant situé sur le Bund. "On pouvait entendre les cris de panique", a-t-il décrit. "J'étais venu là pour disposer de la plus belle vue sur le Bund. En fait de quoi, je me suis retrouvé au premier rang d'une tragédie internationale". Le Bund, célèbre pour son architecture coloniale pré-révolutionnaire, est situé dans l'ancien quartier financier et commercial de Shanghai. Cette promenade le long du fleuve Huangpu est aujourd'hui un lieu très touristique qui compte de nombreux restaurants et des boutiques de luxe. Une photo sur le site web du Quotidien de Shanghai montrait ce qui semblait être des morts et des blessés couchés sur le sol avec une foule en arrière-plan. "J'ai senti que je suffoquais, je n'en pouvais plus et si j'ai réussi à rebrousser chemin, c'est uniquement par chance. Mais d'autres autour de nous ne reviendront jamais", a raconté un témoin de la tragédie sur Sina Weibo, l'équivalent chinois de Twitter. - 'J'ai vu la mort de près' - "Il y avait des gens qui voulaient voir, qui bousculaient même quand la foule était écrasée. J'ai vu de mes yeux une personne qu'on évacuait et pour la première fois, j'ai senti la mort tout près", a raconté un autre. Les blessés ont été transportés dans au moins trois hôpitaux de la ville, selon un communiqué officiel. A l'aube, il restait sur place peu de traces du drame, à part un unique véhicule de la police avec ses avertisseurs lumineux qui clignotaient. Une femme âgée qui faisait ses exercices physiques quotidiens sur le Bund a déclaré: "Notre compassion va aux morts et aux blessés". Un employé municipal qui balayait des détritus, restes de la fête, a simplement ajouté: "Il ne reste plus rien". Quelques heures après, les agents municipaux ont préparé une allée où les habitants venaient déposer des fleurs en silence. A l'entrée de la salle d'urgence de l'Hôpital Numéro Un de Shanghai, une vingtaine de véhicules de police étaient stationnés et les fonctionnaires en empêchaient l'accès. La mère d'un garçon de 12 ans blessé pleurait assise sur une chaise, entourée de proches. "On ne sait pas ce qui se passe, mais ils ne nous laissent pas rentrer pour le voir", a déclaré son frère, qui a demandé l'anonymat.

