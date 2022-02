Pékin (AFP). Bousculade de Shanghai: encore 29 victimes hospitalisées

Vingt-neuf personnes restaient hospitalisées à Shanghai, plus de 48 heures après la bousculade du Nouvel an qui a fait 36 morts sur le boulevard touristique du Bund, ont indiqué les autorités. Parmi ces personnes hospitalisées figurent 10 victimes grièvement blessées, a précisé la municipalité de Shanghai, dans un communiqué publié vendredi soir sur son compte de microblog. Mercredi soir sur le Bund, quelques instants avant le passage à 2015, un mouvement au sein d'une foule très dense a transformé la célèbre artère historique en une scène de chaos meurtrier, d'où ont été retirés 36 corps sans vie. La bousculade a également fait 49 blessés et mis en évidence des graves carences chez les forces de l'ordre et les services de secours, incapables de prévenir le drame et dépassés après qu'il s'est produit. La majorité des personnes décédées étaient des femmes de moins de 30 ans. "Le gouvernement municipal a été pris dans une tempête de critiques pour n'avoir pas pris les mesures préventives nécessaires", a reconnu vendredi en soirée l'agence de presse Chine nouvelle. Les observateurs s'attendent donc à ce que l'enquête ouverte sur la tragédie débouche sur des sanctions de hauts fonctionnaires à Shanghai, métropole davantage habituée à s'exposer comme une vitrine de la réussite de la Chine.

