Sortir dans la Manche : jeudi 1er janvier

J'peux pas, j'ai Apo, ce vendredi soir rendez-vous à l'Apocalypse New à Hambye pour la première soirée de l'année. Pour l'occasion Mix du Dj Matt'u. Entrée gratuite pour les femmes avant 1h et pour les hommes avant 00h30. Et samedi venez fêter votre réveillon après l'heure avec une soirée open bulles toute la nuit, à consommer avec modération et un max de cadeaux à remporter pour bien débuter l'année 2015.



Tendance Ouest vous donne rendez-vous le samedi 24 janvier pour le concert Tendance Live à Alençon, avec par exemple Vianney, Louane, Julian Perretta, David Hallyday et son groupe Mission Control ou encore Cats on Trees. Toutes les informations sur tendanceouest.com et toute la journée sur Tendance Ouest.



Cette année, l’Epiphanie sera fêtée ce dimanche. Et qui dit Epiphanie dit forcément galette des Rois. A base de pâte feuillée et fourrée (dans sa recette originelle) de frangipane, désormais, on peut déguster des galettes des rois avec du chocolat et même des fruits. Alors rendez-vous au plus vite dans les boulangeries-pâtisseries près de chez vous pour acheter votre galette des rois.