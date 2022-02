Sortir dans l'Orne : mardi 6 janvier

Ce mardi 6 janvier c'est la date de l'épiphanie et l'occasion de déguster en famille ou entre amis la célèbre galette des rois. Si vous souhaitez la faire vous-même, n'oubliez pas d'y insérer la fève.

Les soldes d'hiver 2015 commencent demain à 8h du matin et vont durer 6 semaines jusqu'au 17 février prochain. C'est une semaine de plus par rapport aux années précédentes. L'occasion de faire de bonnes affaires dans les commerces près de chez vous ou sur internet pour les plus connectés d'entre vous.

Tout ce week-end, un stage de danse contemporaine, corps et voix est organisé à Alençon. Au programme : la préparation d'une représentation de chansons chorégraphiées. Rendez-vous samedi et dimanche de 14h à 18h, à l'entrepôt l'Art Scène.