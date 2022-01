15 000 L de gasoil siphonnés en Basse Normandie

Vendredi 3 décembre, cinq ressortissants mongols et un chinois comparaissaient devant la justice pour le vol de 15 000 litres de gasoil. Au total, dix entreprises se sont constituées parties civile. Les prévenus, tous dans des situations précaires, revendaient le gasoil pour vivre. Le principal organisateur de ce trafic, Oyunbold Sandag, 33 ans, a été condamné à neuf mois d'emprisonnement ferme. Quinze mois de sursis seront assortis d'une mise à l'épreuve de deux ans.



9 000 euros de préjudice

Son épouse, enceinte de son deuxième enfant, a elle été condamnée à six mois de prison avec sursis. Amarmend Hunderchuluun a été condamné à six mois de prison assortis d'un sursis d'un an et d'une mise à l'épreuve de deux ans. Tsog Looli et Nandraï Monh ont eux été condamnés à cinq et deux mois ferme. Par ailleurs, les prévenus devront également rembourser environ 9 000 euros de préjudice aux entreprises volées.



