Sortir dans le Calvados : mercredi 31 décembre

En ce 31 décembre, Deauville salue les prémices de la nouvelle année «A vélo dans le ciel». Un spectacle de rue théâtralisé en grand format réalisé par la compagnie belge Theater Tol. C'est gratuit et ça débute cet après-midi à partir de 17h30.



Rendez-vous ce soir au Palais à Caen pour la plus grosse soirée du Nouvel An. Cotillons, macarons, spécial déco à vous couper le souffle et la présence de Dj Whyti. Préparez vous à fêter 2015 comme vous ne l'avez jamais fêté. Réserver votre table rapidement et vos navettes pour venir et rentrer en toute sécurité. Plus d'infos sur la page Facebook Le Palais Caen Officiel.



La discothèque Les Planches à Deauville vous propose également une soirée de réveillon. Au programme : Dj Getdown, il sera the king de votre 31 ainsi que Mc Erion performer et chanteur venu des USA. New Year's Eve 2015 c'est ce soir aux Planches. Plus d'infos sur www.lesplanches.com