Jakarta (AFP). AirAsia: trois corps repêchés et non 40, rectifient les secours

Trois corps ont été repêchés jusqu'ici en Indonésie par les équipes de recherches de l'avion d'AirAsia qui s'est abîmé en mer de Java, a indiqué mardi le chef de l'Agence nationale de recherches et de secours, après qu'un responsable eut parlé de 40 corps. "Aujourd'hui, nous avons évacué trois corps, et ils sont maintenant sur le navire de guerre Bung Tomo, a déclaré le directeur de l'agence, Bambang Soelistyo, lors d'une conférence de presse, précisant qu'il s'agissait de deux femmes et d'un homme. Un porte-parole de la marine indonésienne, Manahan Simorangkir, avait déclaré auparavant à l'AFP que d'après la radio militaire, un navire de guerre avait repêché plus de 40 corps dans la mer. Mais par la suite, il a affirmé qu'il s'agissait d'un malentendu au sein de son équipe. L'Airbus A320-200 transportant 162 personnes s'est écrasé dimanche peu après son décollage de Surabaya, deuxième ville d'Indonésie, pour Singapour.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire