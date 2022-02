Jakarta (AFP). Un avion d'AirAsia avec 162 personnes à bord disparait entre l'Indonésie et Singapour

Des recherches en mer pour l'instant infructueuses ont été entreprises dimanche pour retrouver un avion d'AirAsia qui a disparu entre l'Indonésie et Singapour avec 162 personnes à son bord, parmi lesquels le copilote français, un troisième drame pour une compagnie aérienne malaisienne cette année. Plus d'une douzaine d'heures après la disparition de l'Airbus A320-220 de la compagnie malaisienne à bas coûts AirAsia, aucune trace de l'appareil, qui faisait face à de mauvaises conditions météorologiques peu de temps avant de disparaitre des écrans radars, n'a été retrouvée. Les recherches ont été suspendues pour la nuit et reprendront lundi matin. Les contrôleurs aériens ont perdu le contact avec l'appareil (vol QZ8501) environ une heure après son décollage de l'aéroport international de Juanda à Surabaya, dans l'est de l'île de Java, à 05H20 locales. Il devait atterrir à Singapour à 08H30 (00H30 GMT). Peu avant la disparition, les pilotes ont sollicité une "déviation (du plan de vol) en raison de la météo, avant que la communication avec l'avion ne soit perdue pendant qu'il était encore sous le contrôle des Autorités indonésiennes du trafic aérien (ATC)", a ajouté la compagnie. Selon Gérard Feldzer, expert aérien et ancien pilote, contacté depuis Paris, cette manoeuvre est particulièrement délicate. "Quand on est à de telles altitudes, pour passer au-dessus d'un orage, on est vraiment comme sur une tête d'épingle. () C'est possible qu'il ait manqué de vitesse. Quand on est pas loin du plafond (altitude maximale, ndlr) de l'avion, la marge de manoeuvre est très faible, on risque de décrocher", a indiqué M. Feldzer. Selon lui, le mauvais temps ne saurait toutefois à lui seul expliquer la disparition de l'avion. A bord de l'appareil se trouvaient 155 Indonésiens, trois Sud-Coréens, un Français, un Britannique, un Malaisien et un Singapourien, a précisé AirAsia. - Copilote français - Le Français était le copilote, ont indiqué les autorités indonésiennes, une information confirmée par le ministère français des Affaires étrangères. L'armée de l'air indonésienne a dépêché deux avions et un hélicoptère pour effectuer des recherches au sud-est de Pangkalan Bun, dans la province de Kalimantan. Les opérations ont été suspendues dimanche à la tombée de la nuit: "Nous allons reprendre demain (lundi) à 07H00 (00H00 GMT) ou même plus tôt si la météo est bonne", a déclaré à l'AFP un porte-parole du ministère, Hadi Mustofa Hadi Mustofa. L'Australie a promis de l'aide pour les enquêtes. Une équipe de deux enquêteurs du BEA français accompagnée de deux conseillers techniques d'Airbus doit s'envoler ce soir pour Jakarta, a fait savoir le BEA. Concernant les recherches, "nous n'avons pu détecter aucun signe visuel", a déclaré un porte-parole de l'armée de l'air indonésienne, Hadi Cahyanto, ajoutant que des bateaux dépêchés dans cette zone étaient toujours en route. Un avion de transport militaire C130 de Singapour a également été dépêché pour participer aux recherches, tandis que la Malaisie a indiqué avoir engagé des "moyens militaires". L'Airbus disparu était exploité par AirAsia Indonésie, une succursale d'AirAsia basée à Kuala Lumpur en Malaisie, qui domine marché des compagnies à bas coûts dans l'Asie du Sud-Est. Le patron d'AirAsia, Tony Fernandes, était attendu à Surabaya, d'où viennent la plupart des passagers: "mes seules pensées vont aux passagers et à l'équipage", a-t-il écrit sur son compte Twitter. - L'anxiété monte parmi les proches -

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire