Paris (AFP). Le gouvernement veut des péages moins chers pour les voitures propres

Le gouvernement, qu'un bras de fer oppose aux sociétés d'autoroutes sur les tarifs des péages, projetterait de faire payer moins les véhicules propres, selon le Journal du dimanche. Ces péages différenciés avantageraient les véhicules électriques et hybrides ainsi que ceux faisant du covoiturage, affirme le JDD. A contrario, les plus polluants comme les diesels seraient davantage mis à contribution. Le journal cite une source proche du gouvernement qui explique que ce projet de "tarification écologique" serait "cohérent avec la politique publique de développement durable et d'essor des véhicules électriques". Le gouvernement s'oppose aux sociétés concessionnaires d'autoroute (SCA) au sujet de la hausse de 0,57% prévue au 1er février 2015 dans le cadre des augmentations annuelles programmées dans les contrats de concession. La ministre de l'Ecologie Ségolène Royal a souhaité un gel des péages en 2015. Les relations entre les SCA et le gouvernement se sont tendues surtout après la publication mi-septembre par l'Autorité de la concurrence d'un rapport dénonçant la "rente" de ces entreprises depuis la privatisation de 2006, sur fond de péages augmentant plus vite que l'inflation. Le député PS Jean-Paul Chanteguet, rapporteur d'une mission d'information sur les autoroutes, a préconisé une "résiliation des contrats en cours" avec les SCA, évaluant le montant de l'indemnité de résiliation à "25 à 30 milliards d'euros". La source citée dimanche par le JDD évoque des discussions "devenues plus constructives même si nous travaillons à une remise à plat profonde des contrats". Le nouveau projet de tarification écologique se révèle toutefois complexe à mettre en oeuvre, souligne le journal. "L'identification des voitures aux péages pourrait passer par une vignette qui les classerait par niveau de pollution", écrit le JDD qui précise que le dispositif doit encore être finalisé la semaine prochaine.

