Paris (AFP). Autoroutes: un rapport préconise une dénonciation des contrats

Le rapporteur de la mission d'information sur les autoroutes, le député PS Jean-Paul Chanteguet, a préconisé mercredi une "dénonciation des contrats en cours" liant l'Etat et les sociétés concessionnaires et exhorté le gouvernement à "agir très vite", en présentant ce rapport en commission à l'Assemblée nationale. M. Chanteguet a souligné qu'une telle disposition était possible au nom de l'intérêt général pour s'extraire de ce qu'il a appelé la "mécanique implacable" actuelle et qu'elle devrait être suivie, soit par une renégociation avec les sociétés sur la base d'un nouveau cahier des charges, soit par la mise en place d'établissements publics amenés à gérer les infrastructures autoroutières.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire