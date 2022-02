Paris (AFP). Drame de Nantes: le chauffard avait 1,80 g d'alcool dans le sang

Le conducteur qui a fauché dix piétons sur le marché de Noël lundi à Nantes, dont l'un est décédé, avait 1,80 g d'alcool par litre de sang lors des faits, soit près de quatre fois la limite autorisée, a-t-on appris vendredi de source policière, confirmant une information de RTL. Cet homme de 37 ans, originaire de Charente-Maritime, était toujours hospitalisé vendredi matin, placé sous surveillance policière en attendant d'être interrogé en garde à vue par les enquêteurs. Il s'était sérieusement blessé en s'assenant plusieurs coups de couteau, après avoir percuté la foule avec une camionnette blanche, en plein centre de Nantes. Un des piétons fauchés, Virgile, 25 ans, a succombé mardi à ses blessures et une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat a été ouverte par le parquet de Nantes. La procureure de la République de Nantes, Brigitte Lamy, avait évoqué mardi les problèmes d'alcoolisme du chauffard qui n'était semble-t-il pas "suivi sur le plan psychiatrique". "Son état se serait détérioré ces dernières semaines", avait-elle précisé, ajoutant que l'homme vivait seul et avait travaillé dans le secteur du jardinage. Les expertises toxicologiques ont donc décelé un taux de 1,80 g d'alcool par litre de sang alors que le maximum autorisé est de 0,5 g. Un carnet avait été retrouvé à bord de la voiture après l'agression, contenant "des propos pour le moins confus", selon la procureure. L'homme y dit "sa haine de la société" et évoque "un risque d'être tué par les services secrets". Il y affirme aussi que "sa famille le dénigrait sur internet", avait précisé Brigitte Lamy, ajoutant qu'il avait porté plainte le 12 décembre contre sa famille.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire