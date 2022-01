Paris (AFP). Manifestation de Noël contre le mal-logement à Paris

Quelques dizaines de personnes se sont rassemblées jeudi à Paris à proximité du ministère du Logement pour la traditionnelle manifestation de Noël de l'association Droit au logement (DAL). Les manifestants portaient notamment une banderole "Un toit c'est un droit, application de la loi DALO", la loi sur le droit au logement opposable, qui impose depuis 2007 à l'État de trouver un logement social à toute personne qui n'est pas en mesure de se loger par ses propres moyens, mais qui n'est pas suffisamment respectée en Ile-de-France, selon l'association. Une autre banderole réclamait la "baisse des loyers" et proclamait "non aux expulsions". Les manifestants se sont rassemblés au début de la rue de Varenne, qui abrite de nombreux ministères, et était bloquée par les forces de l'ordre. Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole du DAL, a notamment attiré l'attention cette année sur le sort des mineurs à la rue à Paris, notamment plusieurs centaines de jeunes sans papiers. Il a aussi souligné l'importance du parc de logements vacants dans la capitale - 120.000 selon lui - et a appelé la municipalité à montrer l'exemple.

