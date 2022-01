Lyon (AFP). Intoxication au monoxyde de carbone en Savoie: 29 personnes hospitalisées

Vingt neuf personnes qui réveillonnaient mercredi soir sous une grande tente aménagée près d'une auberge, à la station de sports d'hiver Saint-François-Longchamp (Savoie), ont dû être hospitalisées, - dont onze sous caisson hyperbare - après une intoxication au monoxyde de carbone, a-t-on appris jeudi auprès des pompiers. Aucun pronostic vital n'est engagé. "Des gens réveillonnaient pour Noël à Saint-François-Longchamp au sommet des pistes de ski, près d'une auberge appelée La petite Bergerie, lorsque vers 22H00 des enfants ont commencé à avoir des nausées et des maux de tête", ont relaté les pompiers, confirmant une information du Dauphine Libéré. Ensuite, le reste du groupe a ressenti les effets de l'intoxication, avec notamment des vomissements. En tout 29 personnes, qui venaient de plusieurs villes de France (dont Paris, Quimper, Lyon), d'Isère ou de Savoie, ont dû être transportées par une chenillette jusqu?à la station en contrebas, où les pompiers avaient installé un poste médical avancé. L'intoxication a été causée par un poêle au bois, qui chauffait la tente, et qui aurait émis du monoxyde à cause d'un problème ou défaut de ventilation. Selon le Dauphiné, le site étant inaccessible aux véhicules de secours, le propriétaire de l?établissement a lui-même transporté les victimes vers le poste des sapeurs-pompiers de la station à bord de sa chenillette. L?opération de secours a duré une bonne partie de la nuit et mobilisé une vingtaine de pompiers. La compagnie de gendarmerie de Saint-Jean-de-Maurienne a ouvert une enquête.

