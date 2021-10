Grenoble (AFP). Nouveau drame dans les Alpes: cinq militaires meurent dans une avalanche

Ces légionnaires du 2e Régiment étranger du génie de Saint-Christol (Vaucluse) participaient à un exercice d'aguerrissement en montagne, avant de partir en opération, lorsqu'ils ont été surpris vers 13H50, au-delà de 2.000 mètres d'altitude, dans le secteur du Petit Argentier. Au total, onze skieurs sur un groupe d'une cinquantaine de militaires ont été emportés par la coulée de neige. Outre les cinq décédés, six militaires ont été blessés. Deux ont été retrouvés en état d'hypothermie, dont un a été hospitalisé à Grenoble en état d'urgence absolue. Les quatre autres ont été plus légèrement blessés. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, se rendra mardi matin à Valfréjus. Le parquet d'Albertville a ouvert une enquête en flagrance en recherche des causes de la mort, a indiqué une source judiciaire. Elle doit déterminer les circonstances de l'accident avant un éventuel transfert du dossier à un parquet à compétence militaire, si des éléments venaient étayer la piste de l'homicide involontaire. "Il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé, la nature du risque et la dimension technique, et on verra ensuite s'il y a matière à compétence militaire", a précisé la source judiciaire. Trois hélicoptères ont été engagés dans les recherches, menées par les secouristes de la CRS Alpes, unité de police spécialisée dans les secours en montagne. Cinq maîtres-chiens et trois médecins étaient aussi sur place. - Risque "marqué" d'avalanche - Ce nouveau drame de la montagne intervient alors que le risque d'avalanche était de trois ("marqué") sur une échelle de cinq dans le massif des Cerces, proche de la frontière italienne. Selon l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches (Anena), la coulée s'est produite entre 2.350 et 2.600 mètres d'altitude, en combe nord-est du Petit Argentier, et les militaires ont probablement été victimes d'une plaque à vent. Le 2e Régiment étranger du génie de Saint-Christol est un régiment de génie d'assaut, dont les missions sont notamment le renseignement, le combat direct et l'appui à la mobilité, selon le site internet du ministère de la Défense. Rattachés à la Brigade alpine, ces militaires interviennent en montagne. Tous leurs membres ont donc des brevets d'alpinistes et de skieurs militaires. Ce régiment avait déjà été endeuillé en février 2012, à Valloire (Savoie), dans les mêmes circonstances. Une avalanche y avait emporté cinq légionnaires, dont un était décédé. L'avalanche meurtrière de lundi est le deuxième accident mortel dans les Alpes en moins d'une semaine. Mercredi, trois personnes, deux élèves de 16 ans d'un lycée de Lyon et un skieur ukrainien de 56 ans, ont trouvé la mort dans une avalanche sur une piste fermée de la station des Deux Alpes (Isère). Âgé de 47 ans, un professeur qui encadrait les lycéens a été mis en examen samedi pour homicides involontaires. Selon l'Anena, avant le drame de Valfréjus, sept personnes avaient déjà trouvé la mort dans des avalanches depuis le début de l'année dans les Alpes françaises.

