Vive le réveillon avec ces amuses bouches au foie gras

Mini-sandwich au foie gras, salade, rondelle de figues et noix de Pécan

Fendre les petits pains en deux, déposer sur chacun d’eux : une feuille de salade, quelques rondelles de figue, quelques tranchettes de foie gras, des noix de Pécan concassées, saler, poivrer et refermer les petits pains.



Rouleaux de printemps

Faire tremper des galettes de riz 5 min dans de l’eau froide pour les ramollir. Couper le foie gras en bâtonnets d’1 cm sur 10 cm. Déposer du mesclun au centre de chaque galette, ajouter le foie gras, saler, poivrer et rouler les galettes sur elles-mêmes pour obtenir des rouleaux de printemps. Les couper en 2 ou 3 tronçons, nouer des brins de ciboulette.



Cuillères apéritives

Dans une cuillère : 1 cube de foie gras sur de la gelée de cidre, par exemple, 1 cube de foie gras sur de la compote de pomme, 1 cube de foie gras sur la pulpe de fruit de la passion plus 1 tour de moulin à poivre (5 baies) et fleur de sel.



Mini-hamburger au foie gras, pousses d’épinards et chutney de mangue

Couper les petits pains ronds au sésame en deux.

Déposer sur chacun une cuillère à café de chutney de mangue, quelques pousses d’épinards, une petite tranche de foie gras, saler, poivrer et reposer le chapeau du petit pain au dessus.